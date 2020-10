The Mandalorian 3: le riprese inizieranno alla fine del 2020

Le riprese di The Mandalorian 3 inizieranno entro la fine del 2020. A rivelarlo è stato lo stesso Jon Favreau.

Sembra che Disney+ abbia fretta d’iniziare a lavorare su The Mandalorian 3, considerando che le riprese dei nuovi episodi inizieranno entro la fine del 2020. A rivelarlo è stato lo stesso Jon Favreau durante un’intervista a Variety.

Ecco le parole del regista e showrunner:

Inizieremo i lavori entro la fine dell’anno. Stiamo lavorando con la consapevolezza che andremo avanti con la produzione. Lavoriamo in situazioni piccole, e con parecchia gente in maschera. Abbiamo anche molto materiale da realizzare in digitale. Siamo consapevoli di essere uno show molto flessibile, e che ha la capacità di adattarsi a questi nuovi criteri.

Nel frattempo The Mandalorian 3 arriverà su Disney+ il 30 ottobre.

Non sono stati offerti molti dettagli sulle nuove puntate, anche perché già durante la prima stagione molti particolari erano stati tenuti nascosti (su tutti Baby Yoda, o The Child). Questa è la prima sinossi che è stata diffusa:

Il mandaloriano ed il bambino, aka Baby Yoda, continuano il loro viaggio, trovandosi faccia a faccia con nemici e guadagnando alleati sul cammino attraverso la galassia in tumulto nell’era successiva al collasso dell’Impero.

Nella seconda stagione di The Mandalorian troveremo tutti i protagonisti della prima, dal Mandaloriano che dà il nome alla serie, interpretato da Pedro Pascal, a The Child, o “Baby Yoda” come è più conosciuto, fino ad arrivare al misterioso villain Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.