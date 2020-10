Superman & Lois: le riprese della serie TV inizieranno la prossima settimana

Le riprese di Superman & Lois inizieranno la prossima settimana, quindi a fine ottobre, in tempo per lanciare la serie nel 2021.

Siamo vicini all’inizio delle riprese di Superman & Lois, la serie TV di The CW dedicata all’Uomo d’acciaio ed alla sua compagna. A rivelarlo è stata la stessa interprete di Lois, Elizabeth Tulloch, che su Instagram ha parlato dello stato della produzione.

La Tulloch ha dichiarato:

La Tulloch ha anche detto ultimamente che la sua più grande ispirazione per il personaggio di Lois sarà la Margot Kidder dei film cult con protagonista Christopher Reeve.

Il telefilm Superman & Lois sarà lanciato durante la stagione televisiva 2020/2021. Ecco la sinossi:

Dopo anni in cui si sono trovati faccia a faccia con super cattivi megalomani, il più famoso supereroe del Mondo l’Uomo d’Acciaio aka Clark Kent e la giornalista Lois Lane si troveranno ad affrontare una delle loro più grandi sfide, affrontando la pressione e le complessità che derivano dall’essere genitori al giorno d’oggi. Ed oltre al già complicato ruolo di genitori, Lois e Clark dovranno confrontarsi con la possibilità che i loro figli Jonathan e Jordan possano ereditare i poteri del padre.

Ritornando a Smallville per gestire alcuni affari della famiglia Kent, Clark e Lois si ritrovano con Lana Lang, dipendente di un ufficio prestiti che è stata il primo amore di Clark,e con suo marito Kyle Cushing. I due non sono gli unici che ritroveranno dei vecchi amici, considerando che Jonathan e Jordan incontreranno di nuovo la figlia di Lana e Kyle, Sarah.

Ma la vita di un supereroe non è mai noiosa, in special modo quando il padre di Lois, il generale Lane, ha bisogno di Superman per sconfiggere nuovi cattivi. E, nel frattempo, il ritorno di Clark e Lois nell’idilliaca Smallville sarà condizionato dall’ingresso nelle loro vite di un misterioso straniero.