Soul: ecco dei concept art dedicati al film Disney della Pixar

Ecco dei concept art dedicati a Soul, il film della Pixar che uscirà direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Soul è da poco stato proiettato alla Festa del Cinema di Roma, e, in vista della sua distribuzione su Disney+, sono stati diffusi dei contenuti dedicati al film Pixar: si tratta di concept art.

Ecco i concept pubblicati online da Disney D23.

Il protagonista del lungometraggio è Joe Gardner, un insegnante di musica delle scuole medie appassionato di jazz. All’interno della storia, ad un certo punto del suo percorso, Joe verrà catapultato in un luogo fantastico e metafisico, nel quale dovrà riflettere sul significato dell’avere un’anima. Qui incontrerà 22, un’anima che lo illuminerà su ciò che rappresenta il vivere sulla Terra.

Il cast vocale originale del film è composto da Jamie Foxx, che doppia Joe, mentre Tina Fey sarà la doppiatrice di 22.

L’obiettivo di quest’opera cinematografica d’animazione è quello di scavare all’interno dei significati dell’esistenza, provando a interrogarsi sul senso della vita. Un’impresa piuttosto impegnativa per la Pixar, che grazie a capolavori come Toy Story, Wall-E e Inside Out, è riuscita a conciliare al meglio intrattenimento e qualità cinematografica.

Il film uscirà su Disney+ il 25 dicembre.