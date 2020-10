Il film finale di Evangelion pubblica un nuovo teaser

Lo Studio Khara ha svelato il terzo teaser trailer del film finale di Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time.

Il film finale di Evangelion dello Studio Khara ha rilasciato il teaser al debutto prima dell’apertura del film anime di Demon Slayer The Movie: Mugen Train, e ha rivelato che il film è ora programmato per il 23 gennaio.

Il film è stato ritardato a causa delle preoccupazioni per la nuova ondata di coronavirus (COVID-19) e la sua diffusione all’interno e all’esterno del Giappone. Il film doveva originariamente uscire in Giappone il 27 giugno.

Studio Khara rilasciò i primi 10 minuti e 40 secondi del film nel luglio 2019. L’evento Japan Expo a Parigi ha proiettato il video in una presentazione Yoko Takahashi x Evangelion Stage. Il video è stato proiettato anche all’Anime Expo di Los Angeles, dopo la proiezione di Evangelion: 3.0, e anche a Shanghai durante un evento Evangelion nel distretto di Jing’an. Inoltre, il video è stato proiettato in sei località in Giappone.

Lo Studio Khara aveva dichiarato a marzo 2019 che la registrazione dei dialoghi per Evangelion era iniziata e la doppiatrice Megumi Ogata (voce di Shinji Ikari) aveva dichiarato a febbraio che la registrazione dei dialoghi per il film era quasi terminata.

I primi tre film della tetralogia, Evangelion: 1.0 You Are Not Alone, Evangelion: 2.0 You Can Not Advance ed Evangelion: 3.0 You Can Not Redo, hanno debuttato rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012. I tre film avranno nuove proiezioni MX4D e 4DX in Giappone in apertura rispettivamente il 4, 11 e 18 dicembre per ogni film successivo.

Netflix ha iniziato a trasmettere in streaming la serie televisiva originale Neon Genesis Evangelion, nonché i film Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth e Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion lo scorso giugno.