La Fantastica Signora Maisel potrebbe concludersi prima del previsto

La pandemia di coronavirus potrebbe costringere Midge Maisel a lasciare il palcoscenico prima del previsto: ecco le dichiarazioni di Amy Sherman-Palladino.

Il coronavirus ha indubbiamente costretto tutti noi a cambiare radicalmente le nostre abitudini, e così ha fatto anche con l’industria cinematografica e televisiva: il risultato è che i piani delle varie produzioni potrebbero cambiare. Tra esse c’è anche la fortunata serie di Amazon La Fantastica Signora Maisel, che proprio per via del covid potrebbe trovarsi costretta a chiudere prima del previsto.

Si tratta di un’ipotesi della quale ha parlato la stessa autrice, Amy Sherman-Palladino:

Stiamo cercando di capire come fare, perché le cose sono molto diverse adesso. La pandemia potrebbe determinare quanto ancora andrà avanti lo show. Dobbiamo vedere quanto piangeremo in questa stagione.

Le riprese della quarta stagione della serie sono state rinviate e dovrebbero iniziare all’inizio dell’anno prossimo:

Girare sarà una sfida quest’anno. Credo che quest’anno ci dirà molto sul futuro della serie. Maisel è stato creato per essere un certo tipo di spettacolo: è molto grande, si gira all’aperto, ha bisogno di spazio ed energia. Non è uno show che esiste in poco spazio.