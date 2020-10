High School Musical: lo speciale di Natale dall’11 dicembre su Disney+

L’11 dicembre arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ lo speciale di Natale dedicato ad High School Musical, con un’anteprima della stagione 2.

Il cast di High School Musical: The Musical: La Serie sparge buonumore in vista delle festività, esibendosi nelle loro canzoni preferite di Natale, Hannukkah e Capodanno e condividendo i ricordi più belli delle vacanze in High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale. Lo speciale di 45 minuti debutterà su Disney+ venerdì 11 dicembre e conterrà anche una piccola anteprima della seconda stagione della serie.

I protagonisti Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders trasporteranno gli spettatori nello spirito delle feste con le loro interpretazioni dei classici del Natale, le hit più popolari e un medley dei brani preferiti di Hannukkah.

Condivideranno anche alcuni aneddoti di vacanze memorabili della loro infanzia, i regali migliori – e i più imbarazzanti! -, le loro tradizioni preferite, le foto di famiglia e i toccanti propositi per il nuovo anno. Joshua Bassett, inoltre, interpreterà per la prima volta in versione acustica una canzone originale che ha scritto per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.

Tim Federle, regista dello speciale, ha dichiarato:

Le vacanze ci ricordano l’importanza universale della famiglia e dei propri cari! Il cast di High School Musical: The Musical: La Serie è come una famiglia e siamo lieti di avere l’opportunità di condividere con il nostro pubblico le loro canzoni e tradizioni preferite delle festività.

High School Musical: The Musical: The Holiday Special: The Soundtrack, che contiene le canzoni delle feste interpretate dal cast nello speciale, sarà disponibile da venerdì 20 novembre su tutti i principali servizi musicali e piattaforme streaming.

I produttori esecutivi di questo speciale sono il creatore e produttore esecutivo di High School Musical: The Musical: La Serie, Tim Federle (nominato ai Golden Globe e agli Oscar per Ferdinand) e Ashley Edens (Dancing With the Stars).

La serie è stata classificata come “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes, che ha fatto una media tra le recensioni dei migliori critici e membri del pubblico e recentemente ha ricevuto il 2020 GLAAD Media Award per il “Miglior Programma per Bambini e Famiglie”.

La prima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie è disponibile su Disney+.