Grease: lo spin-off cambia nome e piattaforma, ecco le novità

Lo spin-off di Grease passa da HBO Max a Paramount Plus, la nuova piattaforma di ViacomCBS, e cambierà nome.

Paramount Plus, la neonata piattaforma streaming di ViacomCBS che sarà lanciata all’inizio del prossimo anno, si è aggiudicata lo spin-off di Grease, precedentemente in mano a HBO Max, rinominandolo Grease: Rise of the Pink Ladies.

Si tratta di un musical della durata di circa un’ora sulle origini delle famose Pink Ladies e di come hanno cambiato per sempre il Liceo di Rydell High. L’autrice principale, scrittrice e produttrice esecutiva resterà Annabel Oaks (Atypical, Transparent).

Come mai il cambio di piattaforma? Casey Bloys, il novo Chief Content Officer di HBO Max ha deciso di non proseguire col progetto, che era invece stato annunciato con grande entusiasmo dall’ex presidente di WarnerMedia Bob Greenblatt, che nel frattempo ha lasciato l’azienda. Le sue intenzioni erano quelle di dare allo show un sapore simile a quello di High School Musical, ma evidentemente i piani sono cambiati.

Si è fatta così avanti Paramount Plus, mettendo a segno un bel colpo per il lancio della neonata piattaforma streaming. Rise of the Pink Ladies avrà ovviamente diverse nuove canzoni originali, ma potrebbe anche attingere al patrimonio musicale del film originale con John Travolta e Olivia Newton John.

Cosa vi aspettate dallo spin-off di Grease? Vi attira l’idea di un musical del genere?