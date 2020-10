PowerShot Zoom, la fotocamera monoculare di Canon

Da Canon arriva PowerShot Zoom, un’insolita fotocamera dall’aspetto di un monoculare digitale, leggera e versatile nell’utilizzo.

Il colosso giapponese – che ha presentato il progetto diverso tempo e lo ha recentemente finanziato attraverso il crowdfunding – sta ora portando il suo nuovo monoculare anche in USA ed Europa.

PowerShot Zoom è un piccolo dispositivo – ci sta letteralmente in un mano – con un mirino elettronico, un sensore da 12 megapixel, stabilizzazione dell’immagine e zoom a 3 step, focali da 100 e 400 mm fino a 800 mm con lo zoom digitale. Obiettivo f / 5.6-6.3, quindi probabilmente non adatto a situazione con poca luce naturale.

Con PowerShot Zoom è anche possibile effettuare riprese video in Full Hd a 1080p in formato MP4. Conan ha annunciato che il prodotto è stato studiato per persone che amano svolgere attività all’aria aperta come il birdwatching e l’escursionismo ma potrebbe rivelarsi utile anche per gli spettatori di eventi sportivi.

La fotocamera si carica tramite USB-C e permette di salvare immagini e video su una scheda microSD, inoltre c’è la possibilità di trasferire gli scatti su uno smartphone tramite connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Canon Powershot Zoom sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di 339 euro.