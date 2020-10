Michael C.Hall torna nei panni del serial killer Dexter

Michael C.Hall è tornato nei panni del nostro serial killer preferito, Dexter!

I fan di Dexter hanno molto di cui entusiasmarsi, poiché la star Michael C.Hall è tornato e sembra che Showtime abbia ordinato 10 episodi per la nona stagione.

La star Michael C.Hall è tornato in sella per riprendere il suo ruolo, e anche il produttore esecutivo della serie originale Clyde Phillips è tornato come showrunner (tramite TV Line).

Il revival dovrebbe iniziare la produzione questo inverno, e Showtime punta a lanciarlo nell’autunno del 2021. Lo spettacolo è terminato nel 2013 e resta da vedere se il revival cambierà o farà qualcosa per invertire il finale che ha ricevuto un grosso contraccolpo.

Dexter è una serie così speciale, sia per i suoi milioni di fan che per Showtime, poiché questo spettacolo rivoluzionario ha contribuito a farci conoscere molti anni fa. Rivisiteremo questo personaggio unico e riusciremo a trovare un approccio creativo che sia veramente degno di questa serie brillante e originale. Bene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall l’hanno trovato e non vediamo l’ora di girarlo e mostrarlo al mondo! Ha detto il presidente di Showtime Gary Levine in una dichiarazione

Puoi dare un’occhiata al teaser sopra. #Dexter è tornato.

La serie ha fatto il suo debutto nel 2006 e ha lanciato otto stagioni popolari, anche se, come accennato in precedenza, il finale della serie è stato troppo sbrigativo.

In quell’episodio, Dexter aveva simulato la propria morte e aveva assunto una nuova identità, quella di un taglialegna, e resta da vedere se la nuova serie riprenderà da dove era stata interrotta o se riconcorrerà o riscriverà parte di ciò che è accaduto. In ogni caso i fan saranno felici di riavere la serie e non vediamo l’ora di vedere cosa potranno inventare gli sceneggiatori.