Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nuovi dettagli su storia, frame-rate e risoluzione

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si svela ulteriormente nel nuovo articolo di approfondimento pubblicato dalla rivista GameInformer tra nuovi dettagli sulla storia, sul frame-rate e sulla risoluzione.

Marevl’s Spider-Man: Miles Morales per PS5 è il titolo protagonista del nuovo numero della rivista GameInformer, che per l’occasione ha svelato qualche informazione in più riguardante la storia, il frame-rate e la risoluzione del nuovo gioco PS5.

In base a quanto riferito da GameInformer, Insomniac Games avrebbe investito molto nell’approfondimento del personaggio principale, in modo da costruire un protagonista credibile e interessante per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, e nella caratterizzazione del mondo di gioco.

La città di Harlem è stata interamente ricostruita: si potrà esplorare la città e prendere parte ad alcune azioni per combattere il crimine, ma a quanto pare non saranno presenti tutte quelle sfide che caratterizzano il capitolo precedente.

Tra le altre informazioni, sono stati confermati anche alcuni costumi come quello da principiante, costruito in casa da Miles, la Gift Suit che è una sorta di costume-pigiama, l’Iconic Suit che sarà l’abito principale del nuovo Spider-Man, la Track Suit, il costume 2020 con LED e anche una Cat Suit che a quanto pare prevede uno zaino con dentro un gatto a sua volta con costume da Spider-Man.

Per quanto concerne invece le prestazioni, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales proporrà due modalità a scelta tra performance e qualità grafica: la prima porta il gioco a 60 frame al secondo ma propone una risoluzione 4K dinamica in upscale e perde gli effetti più avanzati come il ray tracing. Selezionando invece la qualità grafica il gioco passerà in 4K ma le performance si abbassano a 30 frame al secondo, acquistando però il ray tracing.

Tra le altre cose, come anteprima del lungo articolo di approfondimento, GameInformer ha anche pubblicato in esclusiva un nuovo trailer che mostra alcuni frammenti inediti di gameplay. Ve lo riportiamo qui sotto, ricordandovi che il gioco è andato ufficialmente in gold ed è dunque pronto a raggiungere PS5 (e PS4) al lancio della nuova console, il 19 novembre 2020.