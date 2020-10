Jiu Jitsu: Nicolas Cage dice “Posso volare”. Gli credo.

Jiu Jitsu il nuovo film con Nicolas Cage, ecco a voi il primo trailer ufficiale.

Sono una persona semplice. Se metti Nicolas Cage con una fascia in testa, gli dai una grande spada e lo fai cerare con intenso impegno e gioia su un portale che si aprirà al nostro mondo e sputerà alieni assassini che dobbiamo combattere con le arti marziali, io andrò a vedere questo film.

Questo film in particolare si chiama Jiu Jitsu, e mentre il primo trailer si lega alle meraviglie di Cage in questa performance, il film offre molti altri piaceri di genere stravaganti oltre a lui.

Jiu Jitsu cerca di fondere i diversi toni e modalità della fantascienza, delle arti marziali, del cyberpunk e persino del fantasy in un frullato di proteine, sotto l’occhio registico di Dimitri Logothetis, con veterani d’azione come Tony Jaa, Frank Grillo, Alain Moussi e Juju Chan co-protagonisti.

Logothetis ha diretto Kickboxer: Retaliation, interpretato anche da Moussi, che è apparso nella scena del film d’azione DTV con gusto e grintosa maestria. È bravo a mettere in pratica il tuo desiderio di vedere film di arti marziali:

Dopo aver reintrodotto con successo il franchise di Kickboxer a una nuova generazione di fan delle arti marziali con il sesto e il settimo capitolo della serie, abbiamo deciso di alzare la posta con un franchise di arti marziali Sci Fi che potrebbe portare lo stesso tipo di intensità e longevità a una nuova arena.

Jiu Jitsu è garantito per soddisfare i milioni di amanti delle arti marziali e della fantascienza in tutto il mondo con artisti marziali di livello mondiale, stuntman esperti come Alain Moussi che si uniscono alla superstar Nicolas Cage per alcune sequenze di combattimento formidabili e senza esclusione di colpi ambientate nell’esotica Birmania.Puoi già guardare il trailer. Ti prometto che non rimarrai deluso:

Jiu Jitsu apre un portale nel nostro mondo e ti prende a calci in faccia il 20 novembre, nei cinema e in digitale. Vi lascio la sinossi di seguito.

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta una feroce razza di invasori alieni in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno vinto … fino ad ora. Quando il celebre eroe di guerra Jake Barnes (Alain Moussi) viene sconfitto da Brax, l’indomabile leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da amnesia, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), Keung e dalla sua squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu. Devono aiutare Jake a recuperare le forze per riunirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell’umanità.