Cleopatra: è polemica per la scelta di Gal Gadot

La scelta di Gal Gadot come interprete del ruolo di Cleopatra ha scatenato alcune polemiche sui social.

Nei giorni scorsi come vi abbiamo raccontato, è stato annunciato un nuovo importante film storico in cui Gal Gadot interpreterà la Regina d’Egitto Cleopatra, per la regia di Patty Jenkins, che andrà dunque a ricomporre la coppia che tanto ha fatto bene ai botteghini con il franchise di Wonder Woman.

Non a tutti però è andata a genio la scelta di un’attrice dalle origini israeliane per interpretare il ruolo della Regina d’Egitto, appunto, per cui ne è nata una polemica piuttosto aspra sui social network. In particolare la giornalista Sameera Khan, si è scagliata contro la scelta e contro l’attrice stessa, perché avrebbe preferito un’attrice di origine araba.

Quale cretino di Hollywood ha pensato che sarebbe stata una buona idea ingaggiare un’attrice isreaeliana per la parte di Cleopatra, anziché una splendida attrice araba come Nadine Njeim? E vergognati, Gal Gadot. Il tuo paese ruba territorio arabo e tu rubi i loro ruoli nei film.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim? And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles… smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

Per quanto però molti commenti siano dello stesso tono, c’è anche chi difende la scelta di Paramount: innanzitutto perché si tratta di una delle attrici più in voga al mondo. Gadot è infatti al terzo posto questo mese nella classifica delle attrici più pagate del 2020, ed è sicuramente un nome di primissimo grido.

Inoltre, come fa notare più di un utente, Cleopatra stessa non era né araba né di colore, ma greca di discendenza macedone.

I'm going to say this once and I'm not going to say it again, Cleopatra was Greek. Yes, she was in Egyptian ruler but she was Greek with Persian and Syrian ancestry. The people who are reacting negatively that to this are uneducated and uninformed. Gal Gadot deserves this role. pic.twitter.com/7h1oYu9ClX — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) October 11, 2020

Dal canto suo Gal Gadot ha preferito non commentare, scrivendo soltanto di essere entusiasta per la parte, perché per la prima volta la storia di Cleopatra sarà raccontata da voci femminili, per quanto riguarda regia, sceneggiatrice e, naturalmente, attrice protagonista.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

E voi da che parte state?