Addio a Conchata Ferrell, la Berta di Due Uomini e Mezzo

Hollywood dice addio a Conchata Ferrell, co-star di Due Uomini e Mezzo, deceduta all’età di 77 anni.

Lutto nel mondo della televisione e dell’intrattenimento in generale: è morta Conchata Ferrell, 77 anni, star della celebre sit-com di Chuck Lorre, Due Uomini e Mezzo. L’attrice ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduta in ospedale, in seguito ad alcune complicazioni.

Ferrell è probabilmente conosciuta maggiormente per il suo lato comico, dato che ha interpretato per anni un personaggio divertente come quello della governante Berta nella serie CBS Due Uomini e Mezzo, ruolo per il quale ha ricevuto due nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie comedy, nel 2005 e 2007.

Tra gli altri ruoli interpretati, quello di Susan Bloom in L. A. Law, che le è valso un’altra nomination agli Emmy nel 1992. Aveva recitato anche in Good Times, ER, Buffy L’Ammazzavampiri e Grace and Frankie.

She was a beautiful human Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths. I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss. Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

I due principali protagonisti di Due Uomini e Mezzo l’hanno omaggiata con un post sui social: “Era una persona bellissima, piango per la donna che mi mancherà e per la gioia che ha donato a così tante persone”, ha detto Jon Cryer. Charlie Sheen ha voluto ricordare “Una persona dolcissima, una professionista esemplare, un’amica genuina”, chiudendo con una battuta: “Nel mantenere la casa eri un po’ sospetta, ma nel prenderti cura delle persone eri perfetta”.