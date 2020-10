Naruto: un video diventato virale mostra le mosse migliori di Kakashi

Un fan ha realizzato un video diventato virale che mostra le mosse migliori di Kakashi, tratte dall’anime di Naruto, usando il servizio video di Tik Tok.

Anche con una nuova generazione di ninja che prende le redini del franchise Shonen di Masashi Kishimoto, il sesto Hokage, Kakashi, ha reso nota la sua presenza in Boruto: Naruto Next Generations e un fan è stato in grado di catturare alcune delle migliori mosse di Kakashi usando il servizio video di Tik Tok.

Questo fan è riuscito a fondere animazione e filmati live action per catturare perfettamente il ninja del gatto! L’insegnante del Team 7 è responsabile di molte delle mosse e delle tecniche che i suoi studenti hanno sviluppato nel corso degli anni, con Naruto, Sasuke e Sakura che si sono rivelati alcuni dei ninja più forti di Konoha come risultato!

Attualmente, nell’anime, Kakashi adotterà un approccio molto pratico all’addestramento di Boruto, insegnando al figlio di Naruto come aumentare il suo livello di chakra prima di immergersi ancora una volta nella battaglia contro l’Organizzazione Kara.

Con i titoli dei futuri episodi che suggeriscono che Boruto potrebbe apprendere una nuova versione del Rasengan sotto la tutela del ninja del gatto, è chiaro che sebbene Kakashi potrebbe non essere così in primo piano e al centro come una volta nella serie originale e nel successivo Shippuden, ha ancora molto da insegnare alla prossima generazione di ragazzi che stanno cercando di combattere sotto la bandiera della Foglia Nascosta!

L’animatore di Instagram BrknSergio ha condiviso questa breve clip impressionante che combina cosplay del mondo reale e animazioni sbalorditive per mostrare alcune delle più grandi mosse di Kakashi, incluso il potere fulmineo di Chidori che il ninja ha usato più e più volte durante i suoi combattimenti nell’epico Shonen: