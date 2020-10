Starman: a bordo della sua Tesla si è avvicinato al Pianeta Rosso

Starman ha lasciato la Terra nel febbraio del 2018 a bordo della sua Tesla Roadster e qualche giorno fa ha effettuato il suo primo giro attorno a Marte.

SpaceX lo ha annunciato con un tweet, Starman a bordo della sua inseparabile Tesla Roadstar ha effettuato il suo primo avvicinamento a Marte a 0,05 unità astronomiche, per capirci meglio a meno di 5 milioni di miglia dal Pianeta Rosso.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020