Zagor contro il Vampiro: l’8 ottobre in uscita il volume

Ecco tutti i dettagli di Zagor Il Vampiro, il volume in uscita oggi, 8 ottobre, che raccoglie la prima storia con protagonista Bela Rakosi.

Oggi 8 ottobre esce in libreria e nelle fumetterie Zagor Il Vampiro, si tratta di un volume che raccoglie le storie del primo incontro tra lo Spirito con la Scure e Bela Rakosi, il barone vampiro che omaggia i popolari interpreti di Dracula.

Ecco qualche pagina di anteprima.

Il volume con soggetto e sceneggiatura di Guido Nolitta e disegni di Gallieno Ferri è composto da 240 pagine, in formato 22×31, ed è a colori, arricchito dalla prefazione di Graziano Frediani.

Questa è la sinossi del volume:

Su richiesta dell’amico Bob Parkman, Zagor e Cico decidono di accompagnare suo figlio Albert che sta per guidare per la prima volta una carovana di pionieri. Ma il viaggio verso Ocean City ha in serbo brutte sorprese: alcuni membri della carovana vengono trovati morti con due piccoli segni sul collo. Quale orrore si cela nel carro guidato da tre misteriosi ungheresi? Giunti nella dimora del Barone Bela Rakosi, Zagor e Cico scopriranno l’orribile verità e il Re di Darkwood dovrà affrontare un nemico contro il quale ha poche possibilità di farcela…