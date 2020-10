Sister Act 3: Whoopi Goldberg conferma, il film è in produzione

Whoopi Goldberg ha confermato che Sister Act 3 è attualmente in fase di produzione: vediamo cosa sappiamo del film.

Sister Act 3 alla fine si farà: lo ha confermato Whoopi Goldberg di recente, rivelando che il film si trovi attualmente in fase di produzione. Si tratta del terzo film del franchise che spopolò negli anni ’90, che guadagnò più di 230 milioni di dollari ai botteghini, ottenendo anche un sequel che ebbe meno successo commerciale.

La commedia musicale ha però fatto scuola, e se abbiamo avuto Pitch Perfect o School of Rock probabilmente lo dobbiamo a Sister Act. Adesso il franchise potrebbe tornare in auge, nonostante Goldberg sia ora più attrice televisiva che cinematografica.

L’attrice potrebbe ritornare nei panni della protagonista, come confermato in una recente intervista al talk show di James Corden, in cui ha anche rivelato il motivo per cui fino ad ora non era stato messo in cantiere un terzo titolo: banalmente, secondo l’attrice, “nessuno avrebbe voluto vederlo”. Evidentemente adesso sembra che una domanda per il film ci sia eccome:

Per molto tempo mi hanno continuato a dire che nessuno lo avrebbe visto. Poi, abbastanza recentemente, è venuto fuori che potrebbe non essere vero, e la gente lo vedrebbe volentieri. Per cui stiamo lavorando per cercare di capire come far tornare insieme tutta la gang e provarci. È un film molto divertente, e suona bene: c’è chi canta bene, chi canta male, chi così così e ci sono le suore. Cos’è meglio di questo? Niente.

La risposta dell’attrice è tra il serio e il faceto, ma potrebbe esserci qualcosa di vero. Nello stato in cui siamo è chiaro che la gente abbia bisogno di essere intrattenuta, e l’operazione nostalgia negli ultimi anni ha quasi sempre pagato al cinema. Che sia la volta buona per riportare in auge Sister Act?

Voi che ne pensate? Lo vedreste un terzo capitolo?