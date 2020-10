Ronin Mandalorian Meisho Movie Realization in arrivo a marzo 2021

La linea Movie Realization di Tamashii Nations si arricchisce di un nuovo meisho: è la volta di The Mandalorian che viene ripensato come Ronin in chiave giappone feudale, in arrivo il prossimo marzo 2021 e appena annunciato al New York Comic-Con.

Sarà visibile tra qualche ora presso lo stand digitale di BlueFin / Bandai Namco al New York Comic-Con (o meglio, Metaverse) la nuova action figure del Mandaloriano in stile giapponese feudale che va ad aggiungersi alle tante altre create degli scorsi anni per la linea “Movie Realization” di Tamashii Nations.

Come al solito grande attenzione al dettaglio, tanti punti di snodo, accessori e una colorazione quasi perfetta, per un’action figure che verrà venduta al prezzo di listino di 100 dollari e sarà disponibile dal prossim marzo 2021, per ora preordinabile solo in USA (ma tranquilli, arriverà anche da noi, importata da Cosmic Group come le altre della serie)

L’action figure è alta 17 centimetri e viene venduta con cinque diverse paia di mani con diverse pose, il fucile e la pistola del Mandaloriano, un wakizashi e la sua fodera.

