PS5 e PS4: i trofei PlayStation si aggiornano con nuovi livelli ed icone

I trofei PlayStation si aggiornano con un nuovo sistema di calcolo e punteggio, introducendo nuovi livelli ed icone.

I trofei PlayStation si aggiornano con un nuovo sistema di calcolo, introducendo nuove fasce dei livelli e nuove icone di riconoscimento.

Per quanto riguarda le fascie dei livelli si passerà oggi dalle attuali “1-100” a “1-999”, con un incremento che si rifletterà anche in un diverso calcolo dei livelli stessi. Ciò vuol dire che con l’arrivo dell’aggiornamento, il livello Trofei di ogni utente verrà automaticamente riassegnato ad un nuovo livello con nuove fasce in base ai trofei ottenuti fino ad oggi.

Ad esempio, se il vostro livello Trofei attuale è 12, il nuovo livello si troverà poco sopra 200. Il livello esatto dipenderà dal numero di trofei guadagnati e dalla loro classificazione. Non vi saranno modifiche ai Trofei già ottenuti o alle informazioni sui Trofei, come ad esempio i requisiti di sblocco.

I giocatori avanzeranno più rapidamente tra i primi livelli e i livelli aumenteranno in modo più regolare – riferisce Sony nel nuovo post sul blog ufficiale PlayStation – I trofei Platino conteranno di più ai fini dell’avanzamento tra livelli, diventando ancora più preziosi.

L’immagine che trovate qui sotto vi mostra i nuovi livelli e la suddivisione in fasce con le varie icone distintive assegnate ai giocatori. Ovviamente, i Trofei conquistati sui sistemi PlayStation verranno poi trasferiti su PS5, proprio com’è successo nelle transizioni precedenti. I nuovi livelli Trofei saranno visibili ovunque vengano mostrati i livelli trofei, inclusi i sistemi precedenti, PS App e My PlayStation.