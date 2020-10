Spotify, non ricordi il titolo? Ora le canzoni si cercano con il testo

Spotify lancia una nuova funzione grazie alla quale sarà possibile cercare una canzone attraverso il suo testo.

Avete una canzone che vi suona nella testa ma non ricordate il titolo? Nessun problema: grazie ad una nuova feature di Spotify sarà possibile trovare le canzoni anche conoscendo solo poche parole del testo.

La novità è disponibile sull’app per iOS e Android. La funzione è piuttosto semplice: digitando parte di un testo di una canzone nella barra di ricerca di Spotify, l’app mostrerà i brani corrispondenti.

Le canzoni che potrebbero corrispondere alla ricerca tramite testo avranno il tag “lyrics match”, come si può vedere nel tweet qui sotto.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020