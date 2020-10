Wonder Woman 1984: Gal Gadot sulla copertina di Rolling Stone

Ecco Gal Gadot sulla copertina di Rolling Stone per sponsorizzare il film Wonder Woman 1984, in uscita in Italia a gennaio.

Per presentare Wonder Woman 1984 la supereroina interpretata da Gal Gadot è diventata la protagonista della copertina di Rolling Stone. L’attrice si riesce a vedere sia nei panni dell’eroina che in “borghese”.

Ecco le immagini.

Mentre negli Stati Uniti il film dovrebbe arrivare il 25 dicembre 2020, in Italia il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 14 gennaio 2021. I fan sperano che Wonder Woman 1984 non venga ulteriormente rimandato.

Il nuovo film farà fare un rapido salto negli anni Ottanta nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.