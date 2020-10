Thomas Jefferson Byrd: ucciso l’attore dei film di Spike Lee

L’attore Thomas Jefferson Byrd è stato ucciso ad Atlanta. L’interprete ha lavorato in diversi film di Spike Lee.

Secondo quanto riportato da Variety, Thomas Jefferson Byrd, attore che ha recitato in diversi film di Spike Lee è stato ucciso ad Atlanta lo scorso sabato. La polizia ha riferito che l’attore è stato ferito mortalmente da diversi spari ricevuti alle spalle. L’attore aveva 70 anni.

La polizia sta ora investigando sul caso per risalire agli autori dell’omicidio. Byrd ha recitato in diversi film di Spike Lee, come Clockers, Bus in viaggio, Bamboozled, Chi-Raq, Red Hook Summer, Girl 6 – Sesso in Linea e Il Sangue di Cristo. L’attore è apparso anche in altri film come Ray e Brooklyn’s Finest.

Lo stesso Spike Lee, dopo aver appreso la notizia, ha scritto un messaggio tributo per Thomas Jefferson Byrd. Ecco le sue parole: