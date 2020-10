Instabrick: puntata speciale di Bricknauts Live per la presentazione del progetto Kickstarter

Puntata speciale di Bricknauts Live dalla sede ravennate di GETCOO per l’avvio delle spedizioni di Instabrick, il progetto Kickstarter che riconosce i mattoncini LEGO e ve li cataloga online.

In questa puntata speciale di Bricknauts Live, siamo andati ad incontrare Stefano e Claudio Berti, due ragazzi ravennati fondatori della startup GETCOO i quali, dopo le varie problematiche legate alla pandemia da coronavirus, hanno avviato le spedizioni di Instabrick (inizialmente Piqabrick), il progetto nato su Kickstarter e che avevamo visto in beta durante il BiFF 2019, col quale identificare in pochi istanti qualsiasi brick o minifigure ed archiviarla online.

Il progetto è composto da una webcam appositamente progettata, posizionata su un’apposita struttura di mattoncini (base 16×16 stud ed alta 11 brick) e collegata ad un computer (non importa il sistema operativo – lavora tutto via browser) permette di scattare foto ad un mattoncino o minifigure e tramite un algoritmo proprietario di GETCOO, il pezzo viene identificato e lo potrete salvare sul vostro archivio personale online.

L’archivio potrà essere importato da altri servizi online come BrickLink sfruttando il formato di interscambio XML.

Nella live di seguito i creatori del progetti, Stefano e Claudio Berti, rispondono alle vostre domande e ci mostrano le caratteristiche del servizio web che è il vero cuore del progetto, compresi i costi e le tempistiche per la messa in vendita successiva a Kickstarter.

Infine, dato che abbiamo sostenuto anche noi il progetto, nei prossimi giorni vi daremo il nostro feedback nella review ufficiale del progetto.