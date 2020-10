Twitter chiede agli utenti di smettere di augurare la morte a Trump

Ora che Donald Trump è stato scoperto infetto da coronavirus, Twitter deve gestire le centinaia di utenti che gli augurano di rimanerci secco.

Più si aggravano le situazioni del presidente statunitense, al momento ricoverato in ospedale per una “leggera febbriciattola”, più sembra che una frangia di utenti internettiani stia andando in frenesia. Al social non resta che chiedere di rimuovere i tweet e ammonire gli autori.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020