Yashahime: Princess Half-Demon dal 3 ottobre su Crunchyroll

Il mondo degli anime è stato mandato in fibrillazione quando è stato annunciato uno spin-off del leggendario Inuyasha. Adesso è realtà ed andrà in onda dal 3 Ottobre su Crunchyroll, Funimation e Hulu.

I fan erano ancora più entusiasti di scoprire che si concentrava sulla storia delle figlie di personaggi amati come Inuyasha e Sesshomaru. Yashahime: Princess Half-Demon inizierà lo streaming simultaneamente con il Giappone il 3 ottobre su Crunchyroll e anche sui canali streaming di Funimation e Hulu.

In effetti manca davvero poco alla pubblicazione del primo episodio su queste piattaforme, dove l’anime entrerà ufficialmente a far parte della programmazione anime per la stagione autunnale.

Il tanto atteso ritorno nel fantastico mondo creato da Rumiko Takahashi nel 1996 vede come protagoniste Moroha, Towa e Setsuna, le giovani cacciatrici di demoni saranno coinvolte in un viaggio nel tempo, che permetterà loro di cambiare il futuro.

Da dettagli emersi nei design ufficiali, alla base della trama del sequel sembrano esserci molti misteri irrisolti, come le condizioni di Kagome, la sua scomparsa insieme a quella di Inuyasha e Sesshomaru, e anche il ritorno di alcuni personaggi. Un viaggio che trascende il tempo per le figlie di Sesshomaru e Inuyasha.

Ci ritroveremo ancora una volta nel Giappone feudale dove le gemelle mezze demoni Towa e Setsuna vengono separate a causa di un incendio. Alla disperata ricerca della sorella minore, Towa si imbatte in un tunnel misterioso che la porta nel Giappone odierno, dove viene trovata e cresciuta da Sota, il fratello di Kagome, e da tutta la famiglia Higurashi.

Dieci anni dopo, il tunnel si riapre e Towa può tornare nella sua epoca e ricongiungersi con Setsuna, diventata nel frattempo una sterminatrice di demoni al servizio di Kohaku. Peccato però che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo di Towa.

Insieme a Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani donne intraprendono un viaggio tra passato e presente alla ricerca delle proprie origini.

Vi lasciamo con l’officiai Trailer di Crunchyroll.