The Witcher: Netflix ha già in programma una terza stagione?

Mentre i fan aspettano ancora l’arrivo di The Witcher 2 su Netflix, jil colosso dello streaming sembra avere già in programma una terza stagione.

The Witcher è una delle serie Netflix che più hanno entusiasmato i fan nell’ultimo periodo, e se pensate che è stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora che la prima approdasse sul catalogo della piattaforma, è lecito pensare che Netflix abbia già in mente una terza stagione, e infatti è quanto traspare da alcune voci che si stanno diffondendo in queste ore.

Pare infatti che la terza stagione dello show sia stata già inserita nel database della Writers Guild of America, il che sarebbe un segnale piuttosto forte sulle intenzioni del colosso dello streaming, che tuttavia ha preferito non commentare i rumor, come da prassi per l’azienda.

Nel frattempo le riprese di The Witcher 2 sono in pieno svolgimento, dopo lo stop forzato per via del coronavirus. Sembra improbabile che la serie riesca ad arrivare sul catalogo Netflix entro la fine dell’anno, per cui c’è da aspettarsi un’uscita nel 2021, prima di vedere nel 2022 eventualmente la terza stagione.

Il brand inoltre è in continua espansione, dopo che è stato annunciato anche Blood Origin, il prequel della serie, dimostrazione che Netflix punti davvero molto sul franchise.

Che ne pensate? Sareste contenti di una terza stagione di The Witcher?