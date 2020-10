The Mandalorian 2: ecco il poster della nuova stagione

Ecco un poster dedicato a The Mandalorian 2, dove il mandaloriano e Baby Yoda sono a bordo di una speeder bike.

Da poco è online il nuovo poster dedicato a The Mandalorian 2, in cui possiamo vedere il mandaloriano assieme a Baby Yoda in fase di guida su uno speeder bike. Si tratta di un piccolo antipasto per quella che sarà la seconda stagione della serie TV di Disney+.

Ecco il poster.

L’aspetto che ha colpito più i fan è Baby Yoda (chiamato ufficialmente The Child) piazzato all’interno di un sidecar. Questa è la prima sinossi che è stata diffusa:

Il mandaloriano ed il bambino, aka Baby Yoda, continuano il loro viaggio, trovandosi faccia a faccia con nemici e guadagnando alleati sul cammino attraverso la galassia in tumulto nell’era successiva al collasso dell’Impero.

Nella seconda stagione di The Mandalorian troveremo tutti i protagonisti della prima, dal Mandaloriano che dà il nome alla serie, interpretato da Pedro Pascal, a The Child, o “Baby Yoda” come è più conosciuto, fino ad arrivare al misterioso villain Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

La serie arriverà su Disney+ il 30 ottobre con i suoi primi episodi.