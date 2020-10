Stranger Things 4: le riprese della serie TV sono ricominciate

Le riprese di Stranger Things 4 sono ricominciate dopo che erano state interrotte a causa della pandemia. Ecco il primo ciak.

Dopo che le riprese di Stranger Things 4 erano state interrotte a marzo a causa della pandemia, ora i lavori sul set sono ricominciati. Il profilo Twitter ufficiale dedicato alla serie ha diffuso una foto con il primo ciak delle nuove riprese.

Ecco l’immagine con il ciak messo in primo piano e dietro, un po’ sfocato, quello che sembra essere un orologio.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

In effetti alcuni report parlavano del 28 settembre come giorno di inizio delle nuove riprese, e più o meno quella data è stata rispettata. In questa nuova stagione vedremo il ritorno di Hopper che è “imprigionato, lontano da casa, nel territorio nevoso del Kamchatka, dove incontrerà pericolosi uomini..ed anche altro”. Gli appassionati non vedono l’ora di rivedere il personaggio interpretato da David Harbour rincontrarsi con Undici.

Il 13 marzo, quando la produzione è stata sospesa, Stranger Things 4 era alle prime settimane di produzione. Sembra che il tempo passato senza lavorare alla produzione il gruppo di sceneggiatori lo abbia trascorso finendo di scrivere la quarta stagione.

La quarta stagione sarà composta da otto episodi complessivamente, ed arriverà su Netflix nel 2021.