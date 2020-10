Spider-Man 3: Jamie Foxx ritornerà nel ruolo di Electro!

Jamie Foxx, già protagonista di The Amazing Spider-Man 2, sarà Electro in Spider-Man 3, il nuovo film con Tom Holland.

Lo spiderverso sta diventando sempre più una rete capace d’incastrare personaggi dei vecchi e nuovi film. Tutto ciò risulta evidente dopo che si è diffusa la notizia che Jamie Foxx sarà Electro in Spider-Man 3.

L’attore ha già interpretato il character nel film The Amazing Spider-Man 2, uscito nel 2014, e che aveva con Andrew Garfield protagonista. Quel film si concludeva con la presentazione dei Sinistri Sei, per un lungometraggio dedicato a questi villain che non è mai stato realizzato.

Qualcuno suppone che l’ingresso di Electro potrebbe concretizzare quel progetto dedicato ai Sinistri Sei. E dopo aver visto nel trailer di Morbius l’Avvoltoio di Michael Keaton, la presenza del personaggio interpretato da Jamie Foxx nel nuovo film sull’Uomo Ragno non può non far pensare che la Sony sta ricostruendo la cinematografia sul tessiragnatele per creare un vero e proprio spiderverso connesso.

Le riprese di Spider-Man 3 inizieranno durante il periodo autunnale ad Atlanta, con Tom Holland protagonista, e con Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori che riprenderanno i loro ruoli.