One Piece: interrotto fino al 17 Ottobre per la “malattia improvvisa” di Eiichiro Oda

L’account Twitter ufficiale del dipartimento editoriale della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che il manga One Piece di Eiichiro Oda non apparirà nel 44 ° numero di Weekly Shonen Jump come previsto.

La redazione ha spiegato che il manga si sta prendendo una pausa a causa della “malattia improvvisa” di Oda e della cattiva salute fisica. Il dipartimento ha dichiarato che Eiichiro Oda si sta attualmente riprendendo e che il manga tornerà nel 46 ° numero della rivista, che uscirà il 17 ottobre.

La serie ha anche subito ritardi in primavera a causa del COVID-19. Oda ha avvertito a maggio che sono possibili ulteriori ritardi, poiché il suo staff riorganizza il posto di lavoro per facilitare l’allontanamento sociale.

Il manga promette di ospitare un ritorno con una copertina e una pagina a colori, quindi i fan si sentono entusiasti per il capitolo 992. Ora, l’unica cosa che rimane è che Oda si riposi e si rilassi mentre combatte per la sua pronta guarigione.

I suoi fan sono più che felici di dare all’artista tutto il tempo di cui ha bisogno per riprendersi. Oda è fondamentalmente una macchina quando si tratta di pubblicare capitoli di One Piece.

L’artista avrebbe lavorato con un programma più serrato prima di questa interruzione dell’ultimo minuto, ma i fan riusciranno a convivere bene con l’attesa. Dopotutto, il 2020 è stato un anno nodoso per così tanti e non c’è modo migliore per dare il via al prossimo anno che con una pietra miliare del manga!

Eiichiro Oda iniziò a serializzare il manga One Piece nel manga Weekly Shonen Jump di Shueisha il 19 luglio 1997.

Ad aprile, il manga aveva 390 milioni di copie in stampa in Giappone e 80 milioni di copie in stampa in oltre 42 altri paesi e territori, per un totale di oltre 470 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Il manga ha vinto il 41 ° Japan Cartoonist Awards nel 2012 e ha stabilito un Guinness World Record nel 2015 per il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un singolo autore.

Oda ha recentemente affermato in un’intervista che intende porre fine alla storia tra quattro o cinque anni.