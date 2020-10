No Time to Die: ecco il video della canzone di Billie Eilish

Ecco il video con Billie Eilish che canta No Time to Die. Nel filmato possiamo vedere anche degli spezzoni del film.

La canzone di Billie Eilish presente nel film No Time to Die era stata presentata lo scorso febbraio, pochi mesi prima dell’uscita del lungometraggio. La pandemia ha portato il film a posticiparsi fino a novembre, ed ora anche il video di No Time to Die di Billie Eilish è stato diffuso.

Ecco il filmato.

A realizzarlo è stato Daniel Kleinman. Nel video possiamo vedere Billie Eilish che si alterna con spezzoni del nuovo lungometraggio. A produrre il pezzo è stata la Darkroom/Interscope Records.

No Time To Die è diretto da Cary Fukunaga, che ha preso il posto di Danny Boyle a cui era stato affidato originariamente. Nel cast troviamo, oltre naturalmente a Daniel Craig, anche il Premio Oscar Rami Malek nel ruolo del villain, e Ana de Armas, ma anche i ritorni di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Christoph Waltz.

Il film vedrà l’agente segreto più famoso del grande schermo, che verrà richiamato in servizio dalla sua “pensione” in Giamaica per aiutare il vecchio amico della CIA Felix Leiter. Bond dovrà liberare uno scienziato rapito, scontrandosi con un nuovo nemico (Rami Malek) dotato di una nuova arma tecnologica.

L’uscita del film è stata fissata per il 12 Novembre 2020 nel Regno Unito ed in Italia, e per il 20 Novembre 2020 negli Stati Uniti.