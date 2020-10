Donald e Melania Trump trovati positivi al coronavirus

Il presidente statunitense Donald Trump e la sua First Lady si sono infettati con il coronavirus e sono in convalescenza alla Casa Bianca.

Ad annunciare la positività alla malattia è stato questa mattina il presidente stesso, il quale ha rassicurato con un tweet i suoi followers, notificando anche come lo stato di salute della coppia sia tutto sommato positivo.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Tra comizi, bagni di folla e un profilo pubblico colorato da toni negazionisti, era solo questione di tempo prima che Trump e congiunti venissero colpiti da Covid-19. Non che non se lo aspettassero, d’altronde.

Nonostante pubblicamente minimizzasse i pericoli della pandemia, dietro alle quinte il presidente era ben conscio dei rischi e si teneva monitorato costantemente, arrivando a sottoporsi ai test in maniera compulsiva, anche più volte al giorno.

Con uno stile narrativo affine a un partita di Cluedo, i media d’oltreoceano sostengono che a contagiarlo sia stata la consigliera Hope Hicks durante un volo sull’Air Force One, l’aeroplano presidenziale.

Hicks era stata trovata infetta mercoledì, quando ha sviluppato sintomi ed ha iniziato a stare male. Secondo l’opinione di Trump, la trentaduenne si sarebbe a sua volta ammalata per colpa di militari o poliziotti troppo espansivi nel dimostrare il loro supporto politico.

È molto difficile quando sei con i militari o con le forze dell’ordine e vogliono abbracciarti e baciarti perché stiamo facendo veramente un buon lavoro, allora ti avvicini e le cose succedono,

ha affermato il presidente ai microfono di Fox News.

Ancora non è chiaro come la positività al coronavirus di Trump andrà a influenzare la campagna elettorale statunitense e le prossime elezioni. Per ora salta il comizio in Florida previsto per le prossime ore e verosimilmente finirà per essere cancellato anche il secondo dibattito presidenziale, in programma per il 15 ottobre.

Certi sono invece gli impatti sulla Borsa. Acuite dal crollo delle quotazioni del petrolio, le incertezze politiche sollevate dalla novità hanno mandato in fibrillazione la finanza, prospettando perdite significative sia negli Stati Uniti che in Europa.

