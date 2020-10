Ci vediamo all’uscita, il nuovo libro dalle autrici del progetto web I Trentenni

In questo libro si vuol far respirare l’atmosfera dei primi mesi dell’anno scolastico che riconoscevi dal profumo del vento in motorino. Si può toccare con mano la trepidazione per l’arrivo di cose nuove ma anche la routine dei giorni scolastici pieni di aspettative, errori e diari da riempire.

La nostra storia parla di Benedetta che, poco più che trentenne, si ritrova con il cuore a pezzi al funerale del fratello Marco. Lui avrebbe voluto una cerimonia diversa, più allegra, magari con un coro gospel alla Sister Act. Marco che aveva sempre la risposta pronta e che era un esempio per tutti. Marco che sembrava solido come una roccia. Accanto a Benedetta, ci sono gli amici di una vita: Alice, Stefano e Maurino. Sono sempre stati inseparabili, loro cinque, e non c’è niente che non sappiano l’uno dell’altro. O almeno così credono. Perché Marco nascondeva un segreto.

Un segreto che ora non può essere taciuto e che rischia di travolgere tutti. Toccherà proprio a chi gli era più vicino tuffarsi in un viaggio nel passato, tornare indietro nel tempo e iniziare a ricordare. Le gite di classe e le canzoni degli 883, i primi amori e le cocenti delusioni, i cellulari grandi come cabine telefoniche e la voglia di spaccare il mondo. Sarà solo riavvolgendo il filo della memoria che Benedetta, Alice, Stefano e Maurino potranno scoprire, tra lacrime e sorrisi, la verità sul loro migliore amico.

Uno straordinario omaggio agli anni Novanta, ai giorni spensierati dell’adolescenza e agli amici. Quelli veri, quelli che incontri tra i banchi di scuola e rimangono al tuo fianco per sempre. Qualunque cosa accada.