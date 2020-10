Army of the Dead: nel cast della serie animata c’è anche Joe Manganiello

Ecco il cast vocale originale della serie animata dedicata ad Army of the Dead, che porterà il titolo di Lost Vegas.

Da poco è stato annunciato il cast della serie animata dedicata ad Army of the Dead, il prossimo film Netflix realizzato da Zack Snyder. Nel cast vocale spicca la presenza di Joe Manganiello, interprete di Deathstroke nel DC Cinematic Universe. Il titolo della serie sarà Army of the Dead: Lost Vegas.

Ecco i nomi del cast vocale: Joe Manganiello, Christian Slater, Harry Lennix, Ross Butlet, Anya Chalotra, Vanessa Hudgens, Nolan North, Christina Wren, e Yetide Badaki.

La serie sarà incentrata sulla storia di origini di Scott, il personaggio interpretato da Dave Bautista, e sulla sua squadra di salvataggio durante l’autunno a Las Vegas, quando si confronteranno per la prima volta con l’avvento dell’epidemia zombie.

Lo showrunner della serie sarà Jay Oliva, mentre Snyder dirigerà due episodi. Il regista ha dichiarato sulla possibilità di espandere l’universo narrativo di Army of the Dead: