Zerocalcare: dal 31 ottobre arrivano le figure 3D dedicate al personaggio

Ecco l’annuncio della BAO Publishing, che il 31 ottobre porterà in edicola le figure 3D dedicate a Zerocalcare.

Zerocalcare è diventato negli ultimi dieci anni un vero e proprio simbolo per più di una generazione grazie ad i suoi fumetti. BAO Publishing ha da poco annunciato che dal 31 ottobre arrivano in edicola le figure 3D dedicate a Zerocalcare ed ai personaggi delle sue graphic novel.

QUI c’è il video di presentazione.

Zerocalcare, Armadillo e Secco saranno le prime tre uscite. Ecco l’annuncio fatto dalla casa editrice:

Dal 31 ottobre in edicola ogni due settimane, da Centauria in collaborazione con BAO Publishing, arrivano i personaggi di (Z)ZeroCalcare in forma di bellissime statuine tridimensionali! Presto vi diremo ogni dettaglio, ma sappiate fin d’ora che ci saranno molti elementi inediti e tutti i vostri personaggi preferiti. Zerocalcare, Armadillo e Secco sono le tre prime uscite. Save the date!

Zerocalcare ha pubblicato il suo primo fumetto nel 2011 con La profezia dell’Armadillo. Mentre la sua ultima pubblicazione è La scuola di pizze in faccia del professor Calcare, che risale al 2019.

Dai suoi fumetti è stato tratto anche un film intitolato proprio La profezia dell’Armadillo, uscito nel 2018 con la regia di Emanuele Scaringi.