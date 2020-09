Wikipedia sta per cambiare, per la prima volta in 10 anni

Wikipedia si prepara ad un importante lavoro di rinnovo del design. Sarà il primo importante cambiamento in oltre un decennio, il focus è dato al miglioramento della navigazione.

Wikipedia, l’enciclopedia libera più cliccata al mondo sta per cambiare in modo radicale. La WikiFoundation ha annunciato un’importante rinnovo del design, attualmente ancora in fase di progettazione.

Anche il cambio di design di Wikipedia segue l’approccio libero e partecipativo che contraddistingue la filosofia dell’enciclopedia: su MediaWiki è già possibile consultare alcune GIF che mostrano i possibili cambiamenti proposti fino ad ora. Non sarà uno stravolgimento, la maggior parte delle nuove feature hanno l’obiettivo di rendere più facile e intuitiva la consultazione delle diverse voci.

Ad esempio in alto a destra potremo trovare un nuovo menù a tendina per passare agilmente tra un capitolo e l’altro delle voci enciclopediche, e anche le sezioni che oggi sono elencate a sinistra verranno nascoste —per permettere la consultazione dell’enciclopedia senza distrazioni— da un nuovo menù a tendina.

Sarà anche possibile cambiare la lingua della voce enciclopedica da un nuovo menù sempre in alto a destra, con un semplice click. Oggi le diverse lingue disponibili sono ancora elencate individualmente a sinistra.

Un’altra proposta permette di aggiungere un bottone per passare immediatamente alla lingua preferita dall’utente senza dover passare per menù intermedi.

Verrà semplificato anche il motore di ricerca interno, rendendo più semplice la ricerca delle voci da consultare.

I cambiamenti, spiega la Wikimedia Foundation, saranno graduali e distribuiti in modo ordinato nel tempo. Non ci sarà nessun effetto straniante, ogni novità verrà introdotta un passo alla volta, in modo da permettere agli utenti di testare le nuove funzioni prima del roll out ufficiale. Entro la fine del 2021, spiega la fondazione, Wikipedia sarà un po’ più diversa da come è oggi.