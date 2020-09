Tribeca Film Festival 2021: per la prima volta si premieranno i videogiochi

L’organizzazione del Tribeca Film Festival 2021 ha stabilito che per la prima volta verranno premiati anche i videogiochi.

Il Tribeca Film Festival 2021 avrà un premio in più da distribuire piuttosto inusuale: per la prima volta verranno premiati i videogiochi. Questo è quanto è stato stabilito dall’organizzazione che, nel suo ventesimo anniversario, e per un’edizione che si svolgerà tra il 9 ed il 21 giugno 2021, ha deciso di dare spazio anche ai videogiochi.

Negli ultimi dieci anni il Festival ha presentato vari videogiochi, come League of Legends, God of War, Shadow of the Tomb Raider, Beyond Two Souls, Firewatch, e What Remains of Edith Finch. Dalla prossima edizione i videogiochi saranno anche premiati.

Il premio sarà nominato Tribeca Games Award, e sarà assegnato tenendo conto anche delle capacità di storytelling che negli anni hanno acquisito i videogiochi (The Last of Us ne è l’esempio più rilevante).

Proprio annunciando questa iniziativa l’organizzazione ha dichiarato:

Per anni i videogiochi sono stati un medium capace di veicolare storie, arte, innovazione. Abbiamo perciò deciso di rendere loro merito per l’eccellente capacità artistica e di storytelling dimostrata negli anni.

Il Tribeca Film Festival è stato fondato a New York nel 2002 da Jane Rosenthal, Robert De Niro e Craig Hatkoff.