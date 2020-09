Snyder Cut: a Ottobre i reshoot con Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot

Alla fine sembra che sarà necessario girare alcuni reshoot per la Snyder Cut di Justice League: saranno coinvolti Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.

Si riaccendono le macchine da presa per la Snyder Cut di Justice League: a Ottobre il regista Zack Snyder sarà in cabina di regia per dirigere alcuni reshoot per la versione di HBO Max del suo film, che diventerà una miniserie della durata di quattro ore. Ad essere coinvolti saranno Ben Affleck, che tornerà a vestire i panni di Batman, ma anche Henry Cavill e Gal Gadot, per girare alcune nuove scene.

La convocazione è arrivata anche per Ray Fisher, che interpreta Cyborg, ma per l’attore la situazione è un attimo più complicata. Fisher è infatti in causa con WarnerMedia per le accuse mosse nei confronti di Joss Whedon. Secondo l’attore, ul regista avrebbe avuto comportamenti nocivi sul set, e nel mirino sono finiti anche gli executive Jon Berg e Geoff Johns, che hanno poi lasciato gli studios.

La Snyder Cut di Justice League, come detto, diventerà una sorta di miniserie per HBO Max, che stando a quanto riportato non ha badato a spese. Si parla infatti di un budget di circa 70 milioni per il nuovo montaggio, le nuove scene e quant’altro. Che ne pensate di questa nuova versione? Cosa vi aspettate possa venir fuori?