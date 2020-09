La Revue Dessinée Italia: una rivista di attualità a fumetti anche in Italia

Presto anche in italiano e per l’italia la rivista a fumetti di inchiesta che tratta argomenti di carattere sociale, politico, economico, ecologico e non solo: è La Revue Dessinée Italia.

La rivista a cui si ispira è La Revue Dessinée, nasce in Francia nel 2013 da un progetto indipendente per riportare i fatti e la complessità della realtà che ci circonda e che respiriamo. Presto un progetto simile sarà fruibile in italiano e per l’Italia: La Revue Dessinée Italia.

La Revue Dessinée ha l’obiettivo di decifrare e proporre ai propri lettori i fatti attraverso il fumetto. È una rivista con uscita trimestrale che conta circa 228 pagine ricche di informazioni realizzate da disegnatori e giornalisti.

La Revue Dessinée ha un tiraggio ad oggi di 20.000 esemplari, e conta più di 8.000 abbonati e tre volte tanto di lettori.

Da tanto il gruppo de La Bande Destinée voleva portare anche in Italia e in italiano questo progetto editoriale molto interessante.

A chi non piace il fumetto? È proprio attraverso questa forma d’arte, il fumetto, che il disegno prende forma e diventa portavoce e divulgatore di fatti della vita reale.

Il progetto ambizioso e interessante inizierà l’anno prossimo con la campagna abbonamenti e prenderà forma con il primo numero a inizio 2022.

Sarà grazie alla collaborazione di giornalisti e fumettisti italiani ma anche con la partecipazione della sorella maggiore francese, come la chiamano loro, che sarà sviluppato e realizzato questo progetto.

Informazioni: presto sarà pubblicato un bando di partecipazione per i giornalisti e i fumettisti interessati e intanto per chi fosse interessato a saperne di più o avesse qualche domanda è possibile scrivere a larevue@labandedestinee.com.