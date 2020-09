La Regina degli scacchi: il trailer della serie Netflix con Anya Taylor-Joy

Ecco il trailer de La regina degli scacchi, la serie TV Netflix che uscirà il 23 ottobre, e che ha Anya Taylor-Joy protagonista.

A ottobre arriverà sulla piattaforma streaming Netflix La Regina degli scacchi, una serie TV con protagonista Anya Taylor-Joy (attrice recentemente vista in New Mutants). Il telefilm è tratto da un romanzo di Walter Tevis.

Ecco il trailer.

Questa è la sinossi:

Quando vincere è tutto, cosa rimane? La regina degli scacchi segue l’ascesa di una giovane scacchista prodigio da un orfanotrofio alla scena mondiale. Ma il suo genio ha un prezzo da pagare. Perseguitata da demoni interiori, e con i sedativi ad accompagnare le sue crisi, la giovane campionessa Beth Harmon dovrà farsi strada in un mondo dominato dagli uomini.

Il cast della serie vede Anya Taylor-Joy vestire i panni di Elizabeth Harmon, Marielle Heller come Mrs. Alma Wheatley, Thomas Brodie-Sangster interprete di Benny Watts, Moses Ingram come Jolene, Harry Melling interprete di Harry Beltik, e Bill Camp come Mr. Shaibel.

La serie è prodotta, scritta e diretta da Scott Frank, che fa da produttore esecutivo assieme a William Horberg ed al co-creatore Allan Scott.

L’adattamento del romanzo di Walter Tevis arriva su Netflix il 23 ottobre.