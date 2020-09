L’attacco dei Giganti 4: ecco la data d’uscita della stagione finale

NHK ha comunicato la data d’uscita de L’attacco dei Giganti 4. Le tre stagioni dell’anime si possono vedere su Netflix.

L’attacco dei giganti 4 uscirà nei prossimi mesi, e l’emittente NHK ha appena diffuso uno stato in cui ha comunicato la data d’uscita dell’ultima stagione della serie animata. L’attacco dei giganti 4 arriverà su NHK il 7 dicembre.

Si tratta di un sospiro di sollievo per molti appassionati, che temevano che i nuovi episodi potessero essere distribuiti direttamente nel 2021. Ma così non sarà. Chiaramente la pandemia ha condizionato anche i lavoratori dell’animazione che, anche per diversi mesi, si sono ritrovati fermi senza poter lavorare.

L’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti doveva uscire questo autunno, ed il fatto che ne fosse stato annunciato il posticipo aveva fatto pensare ad un rimando di molti mesi. Fortunatamente a dicembre verranno distribuiti i nuovi episodi.

Il popolare manga che ha ispirato la serie è stato pubblicato da Hajime Isayama a partire dal 2012. In Italia a distribuire il fumetto è Planet Manga, che, fino ad ora, ha pubblicato 29 dei 31 volumi disponibili in Giappone.

Mentre, per quanto riguarda la serie animata, tutte le tre stagioni disponibili si possono guardare sulla piattaforma streaming Netflix.