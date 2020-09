Knives Out 2: importante aggiornamento da Rian Johnson

Rian Johnson ha dato alcune importanti informazioni sul sequel di Knives Out, che a quanto pare non sarà un vero e proprio sequel.

Con Knives Out – Cena con delitto, Rian Johnson l’anno scorso ha fatto centro: ha avuto un grande successo, guadagnando ai botteghini oltre 310 milioni di dollari, ed è fruttato al regista la sua prima nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Logico dunque pensare a un sequel, e Johnson ha dato alcune importanti indicazioni su cosa ci sarà da aspettarsi.

Durante una recente intervista infatti, il regista ha detto che non si tratterà di un vero e proprio sequel: tornerà Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, mentre il resto del cast sarà completamente nuovo:

Sto scrivendo un altro Knives Out. Mi manda fuori di testa perché ho avuto idee per il primo per circa dieci anni, e con questo invece inizio da un foglio bianco. Non è proprio un sequel di Knives Out, devo farmi venire in mente un titolo così posso smetterla di chiamarlo “Il sequel di Knives Out”, perché c’è solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective, con un cast totalmente nuovo.