Creepshow: a ottobre esce uno special animato scritto da Stephen King!

A ottobre uscirà uno special animato di Creepshow che avrà Stephen King ed il figlio Joe Hill come sceneggiatori.

Shudder ha da poco annunciato che il mondo di Creepshow è pronto ad espandersi con uno special animato che uscirà nel periodo di Halloween, il 26 ottobre. L’aspetto ulteriormente interessante è che a scrivere lo special saranno Stephen King e Joe Hill (il figlio del Re dell’Orrore).

Inoltre a dirigere lo speciale sarà Greg Nicotero, ed i protagonisti saranno Kiefer Sutherland e Joey King. Shudder ha dichiarato:

Nicotero ed il suo team hanno lavorato duramente alla seconda stagione di Creepshow, ed hanno creato anche uno special animato in tempo per Halloween, con due racconti: Survivor Type, scritto da Stephen King e con protagonista Kiefer Sutherland, con un uomo determinato a restare in vita su un’isola deserta. Mentre la seconda storia è intitolata Twittering from the Circus of the Dead, basata su uno script di Joe Hill, ed ha come protagonista un’adolescente in viaggio con la famiglia che si troverà ad assistere allo show più macabro della Terra.