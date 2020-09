The Haunting of Bly Manor: ecco il full trailer della serie TV horror di Netflix

Ecco il full trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie TV tratta da Il Giro di Vite di Henry James, e che arriverà a ottobre su Netflix.

Dopo il teaser trailer del mese scorso, ora è disponibile online il full trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie TV horror di Mike Flanagan, che segue The Haunting of Hill House. La serie è tratta dal libro di Henry James intitolato Il Giro di Vite.

Ecco il trailer completo.

Il nuovo capitolo sarà disponibile sul catalogo della celebre piattaforma streaming a partire dal 9 Ottobre, e ci mostrerà le pecularità di Bly Manor e le vite dei suoi abitanti, che siano essi vivi o morti.

La serie è infatti ambientata negli anni ’80 in Inghilterra: dopo la tragica morte di una ragazza alla pari, Henry Wingrave assume una giovane tata americana per prendersi cura dei suoi nipoti orfani che vivono a Bly Manor con lo chef Owen , la giardiniera Jamie e la custode Mrs. Grose. Ma non è tutto come sembra nella villa, e secoli di oscuri segreti di amore e di morte aspettano di tornare alla luce in questa storia da brividi. A Bly Manor i morti non sono mai davvero scomparsi.

Il cast della serie è composto da Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith and Amelia Eve.