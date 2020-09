IT: il cast del film con Tim Curry annuncia la reunion

Il cast della miniserie TV dedicata a IT sarà protagonista di una reunion virtuale il 2 ottobre per il Salem Horror Fest.

Dopo i due capitoli cinematografici dedicati ai IT di Stephen King, con Andy Muschietti alla regia, molti nostalgici hanno riscoperto la prima trasposizione sullo schermo, che aveva Tim Curry come protagonista. Ora il cast della miniserie TV su IT è pronto per la reunion.

A 30 anni dalla trasposizione i protagonisti della miniserie si rivedranno in occasione del Salem Horror Fest. Ci sarà un panel virtuale in cui si riuniranno Marlon Taylor (l’interprete del giovane Mike Hanlon), Brandon Crane (Ben Hanscom), Ben Heller (Stanley Uris), Adam Faraizl (Eddie Kasprak) ed Emily Perkins (Beverly Marsh).

I protagonisti saranno insieme per parlare dell’eredità della miniserie e racconteranno curiosità e aneddoti del set. A fare da conduttore all’evento sarà John Campopiano.

L’evento si svolgerà il 2 ottobre, ed i biglietti per poter assistere all’incontro si possono acquistare QUI.

La miniserie TV su IT è stata diretta da Tommy Lee Wallace, ed è andata in onda negli Stati Uniti nel 1990. Nonostante si tratti di un prodotto televisivo a basso budget, le atmosfere del film simili a quelle del romanzo di King, e l’interpretazione di Tim Curry, hanno conquistato il pubblico di quella generazione, che è rimasto affezionato alla miniserie.