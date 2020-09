Locke & Key 2: iniziata la produzione della serie Netflix

La produzione di Locke & Key 2 è iniziata da pochi giorni. La serie tratta dal fumetto di Joe Hill potrebbe arrivare nel 2021.

Lo scorso venerdì la pagina Instagram di Locke & Key ha postato una serie di foto con i protagonisti del telefilm riuniti per l’inizio della produzione di Locke & Key 2. Non è stato chiarito ancora quando saranno distribuite le nuove puntate su Netflix, ma, se le cose dovessero andare per il meglio, c’è la possibilità che la seconda stagione possa essere distribuita nel 2021.

Ecco il post.

A livello di critica e pubblico la serie non ha convinto del tutto, considerando che su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 66% di critiche positive, mentre a livello di pubblico ha ottenuto il 68%.

Tratto dal fumetto di Joe Hill, con Jackson Robert Scott (It e It – Capitolo due): Locke & Key si basa su questa sinossi: