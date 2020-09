Harley Quinn: rinnovata la serie animata per una terza stagione

La serie animata su Harley Quinn è stata rinnova per una terza stagione. Lo show sarà visibile negli USA su HBO Max.

Harley Quinn ritornerà per una terza stagione. La serie animata dedicata alla villain della DC Comics è stata rinnovata. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa che ha rivelato che la serie animata, assieme a Young Justice, Doom Patrol, Titans, e Stargirl passerà a HBO Max.

L’irriverente cartone è stato acclamato dal pubblico e dalla critica negli Stati Uniti, mentre in Italia è ancora inedito. Harley Quinn si caratterizza per la violenza nel linguaggio e nelle azioni dei personaggi. Si tratta quindi di un cartone animato non convenzionale, indirizzato ad un pubblico adulto.

Tra i personaggi presenti nella serie ci sono Poison Ivy, Bane, Clayface, King Shark, ed ovviamente non manca il pagliaccio del crimine Joker. La voce originale del personaggio è data da Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory che riesce ad imprimere il suo umorismo e la sua forte personalità ad un character che sembra ben aderire alle sue caratteristiche d’interprete.

A pochi giorni dal Batmay-Day questa notizia darà entusiasmo a tutti gli appassionanti dell’universo del Cavaliere Oscuro.