Giove: ecco le nuove foto della Grande Macchia Rossa

Giove torna a mostrarsi ancora una volta, nel suo splendido e “tempestoso” aspetto.

Nel corso degli ultimi giorni, il telescopio dell’agenzia Hubble è stato in grado di immortalare Giove e le sue imponenti e affascinanti tempeste anticicloniche. In particolare, nell’emisfero settentrionale troviamo un ammasso di nuvole turbolenti che stanno progressivamente virando di colore, dal bianco verso il rosso, aggirandosi ad una velocità di circa 560 kilometri all’ora.

Come se non fosse abbastanza, in aggiunta a questo troviamo, nella parte sinistra della foto la gelida luna di Giove, Europa, uno degli obiettivi della ricerca di vita extraterrestre per i prossimi anni, con la missione Jupiter Icy Moon Explorer attualmente prevista per il 2022. Ricordiamo, tra le altre cose, che il pianeta Giove è distante ben 406 milioni di kilometri dal pianeta Terra.

Durante gli ultimi anni, tutti gli scienziati hanno assistito a un lento e graduale restringimento della Grande Macchia Rossa, la tempesta che continua comunque a rimanere di ingenti dimensioni, con i suoi 15’800 km di superficie.

Dato leggermente inferiore rispetto alle dimensioni di 16’350 kilometri registrate nel 2017, ma comunque più grande di quelle della terra, pari a 12’742 kilometri di diametro. Ricordiamo che la Grande Macchia Rossa è infatti una delle tempeste anticicloniche più famose di Giove, osservata da più di 350 anni, che torna a mostrarsi in questa nuova foto, a circa 406 milioni di kilometri dal pianeta Terra.

Immediatamente nelle vicinanze poi, sempre nell’emisfero meridionale, troviamo un’altra tempesta chiamata Oval BA. Di gran lunga più giovane della Grande Macchia Rossa, si formò agli inizi degli anni ’90 a partire da tre tempeste (di color biancastro) di minor entità.

Nel 2016, inoltre, gli scienziati notarono un cambiamento del colore di Oval BA, che diventò di colore rosso, analogamente alla sua “sorella” più grande, confermato anche dalle nuove foto del telescopio Hubble, sebbene sia periodicamente alternato al colore bianco.