Emmy Awards 2020: Zendaya è la più giovane vincitrice per una serie drama

Zendaya ha conquistato una statuetta agli Emmy Awards 2020, ed è la più giovane vincitrice di sempre per una serie drammatica.

Per il secondo anno di fila l’Emmy per migliore attrice in una serie drammatica va ad un volto nuovo: questa volta si tratta di Zendaya, che con la sua performance in Euphoria ha ottenuto l’Emmy Awards 2020. Zendaya, con i suoi 24 anni da poco compiuti, è la più giovane attrice a ricevere questo riconoscimento per aver recitato da protagonista in una serie drammatica.

A livello di blockbuster abbiamo visto l’attrice partecipare ai film di Spider-Man con Tom Holland, ma questo premio dimostra le grandi capacità di Zendaya anche in ruoli drammatici.

Zendaya ha battuto Jodie Comer, che nel 2019, quando ha ritirato l’Emmy, ne aveva 26. L’attrice è anche la seconda interprete di colore a vincere il premio, dopo che Viola Davis lo aveva ottenuto nel 2015.

Zendaya ha dichiarato nel suo discorso di ringraziamento: