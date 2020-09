The Flash: la produzione del film inizierà a marzo 2021

The Wrap ha rivelato che l’inizio delle riprese di The Flash sarà a marzo 2021. Il film vedrà il ritorno di Michael Keaton come Batman.

The Flash inizierà la produzione a inizio 2021, precisamente nel mese di marzo. Questo è quanto è stato riferito da The Wrap, che ha rivelato il periodo dell’inizio delle riprese del lungometraggio DC Comics.

The Flash vedrà Ezra Miller nei panni del protagonista, e Michael Keaton ad affiancarlo nel ruolo di un anziano Batman. Nel lungometraggio non mancherà anche il Bruce Wayne di Ben Affleck. La produzione del film sarà soggetta ai protocolli Covid, e non è escluso chele riprese potrebbero subire delle variazioni in base all’andamento della pandemia.

The Flash avrà a che fare anche con il fumetto Flashpoint, nel quale Flash, nel tentativo di salvare la madre per impedirne la morte, crea un caos temporale che stravolgerà gli eventi, e porterà vecchi e nuovi personaggi dell’universo cinematografico DC a incrociarsi.

Il regista Andy Muschietti (già a lavoro sui lungometraggi dedicati a IT) ha rivelato che il film su The Flash presenterà eventi e personaggi già visti a livello cinematografico (come i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck), che verranno uniti con situazioni nuove che faranno parte del DC Cinematic Universe.